Перший паспорт і пільги: чого не отримаєш без прописки

Третина українців живуть не за місцем реєстрації. І хоча закони гарантують дотримання прав усім громадянам країни, є деякі послуги, які вони не можуть отримати не за місцем прописки.

Про це пише Українська правда. Життя.

Зокрема, йдеться щонайменше про 7 адміністративних послуг, які можна отримати виключно за місцем реєстрації.

Оформлення ID-картки

Так, закордонний паспорт можна оформити будь-де, але перший паспорт громадянина України (ID-картку) – лише за місцем реєстрації.

Якщо ж у вас старий паспорт, то при досягненні 25-ти чи 45-ти років, доведеться вклеювати нову фотографію теж за пропискою.

Реєстрація місця проживання дітей

Якщо новонародженого можна зареєструвати прямо в пологовому будинку онлайн, прописку дитині потрібно оформляти за місцем реєстрації батьків.

Оформити дитину в 1 клас

Відповідно до нового закону про освіту, діти йдуть у 1 клас виключно за місцем реєстрації. Держава гарантує місце у школі, яка найбільш наближена до місця проживання родини. Якщо ж батьки роками живуть без реєстрації, дитина взагалі ризикує не потрапити до першого класу.

Отримання пільг

Соцдопомога, пенсії, субсидії та інші пільги призначаются лише за місцем проживання заявника.

Голосування на місцевих виборах

За Конституцією кожен громадянин може взяти участь у виборах, як загальнодержавних, так і місцевих. Щоправда, у місцевих виборах людина зможе брати участь лише за місцем реєстрації, навіть якщо вона багато років живе в іншому місті.

Сплата податків

Реєстрація підприємців відбувається за місцем прописки, а податки, які вони сплачують, йдуть до місцевого бюджету громади, в якій вони зареєстровані.

Суди

Незалежно від вашого статусу (позивач, відповідач, третя особа, свідок), судову повістку вам надсилатимуть за зареєстрованою адресою місця проживання. Якщо місце проживання чи роботи невідомі, до суду можуть викликати через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

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