Підвищення тарифів на електроенергію: як зміняться ціни для населення

Підвищення тарифів для енергокомпаній не вплине на вартість електроенергії для населення. Однак це призведе до зростання тарифів для непобутових споживачів із 1 жовтня на 0,5-1%.

Про це заявила глава НКРЕКП Оксана Кривенко під час засідання комісії.

– Хочу зазначити, що ми зробили перший крок до підвищення заробітних плат у структурі тарифів всіх енергокомпаній. Зазначу, що в середньому збільшення заробітної плати становитиме 10%, що відповідно впливає на збільшення тарифів.

Але збільшення роздрібного тарифу для непобутових споживачів становитиме від 0,5% до 1%, це не вплине на оптову ціну електричної енергії, і також це підвищення не зачепить побутового споживача, – сказала Кривенко.

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Нагадаємо, 7 серпня НКРЕКП схвалила підвищення з 1 жовтня тарифів на передачу електроенергії по мережах компанії-оператора Укренерго. Причиною зростання тарифів стало збільшення витрат на зарплату.

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