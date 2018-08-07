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Погода в Україні на сьогодні, 7 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 7 серпня, в Україні хмарно з проясненнями, вдень 25-27 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-17 градусів тепла, вдень +24- +30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 – +18 градусів, вдень +23 – +29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17 – +20 градусів, вдень +28 – +31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень 29-31 градус тепла, вночі – 19-22 вище нуля.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14- +20 градусів, вдень +29 градусів.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16 … +18 градусів, вдень +25 … +27.

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До речі, протягом тижня в Україні переважатиме висока температура повітря.

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