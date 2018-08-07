Помер режисер Театру на Подолі Ігор Славинський

У Києві помер режисер-постановник Театру на Подолі Ігор Славинський.

Актор і режисер-постановник Театру на Подолі Ігор Славинський помер у Києві, повідомив театральний критик Олег Вергеліс у Facebook.

– Не стало Ігоря Славинського… Сум, відчай, горе. Співчуття рідним, близьким, Театру, – написав Вергеліс.

Славинському було 65 років. Причина смерті режисера не повідомляється.

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У 2005 році він переніс операцію на серці. Тоді йому встановили штучний клапан.

3 2008 року Славинський почав працювати актором у Театрі на Подолі і того ж року став режисером-постановником Театру.

У 2003 і 2009 роках ставав лауреатом премії Київська пектораль, а в 2010 – лауреатом театральної премії імені Амвросія Бучми.

До слова, у США на 93-му році життя померла актриса Шарлотта Рей, відома за ситкомами Різні лінії і Факти з життя.

Фото: Театр на Подолі