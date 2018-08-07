Вибори 2019: РНБО розгляне протидію втручання РФ

Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити засідання з протидії втручанню Росії у вибори президента України в 2019 році.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

– Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання з протидії втручання у вибори, – написав він.

Порошенко підкреслив, що “повинні бути готові спільним з нашими міжнародними партнерами фронтом протидіяти гібридним викликам вільному демократичному волевиявленню наших громадян”.

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Він зазначив, що в Києві, Брюсселі, Вашингтоні і в абсолютній більшості західних столиць немає ніяких сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ спробує впливати на результати виборів в Україні в 2019 році.

Фото: Facebook.