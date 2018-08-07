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Слава Україні! Порошенко доручив змінити військове вітання

Президент Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який замінюватиме застарілі військові вітання на Слава Україні.

ЗСУ

Президент Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який передбачає заміну військових вітань ЗСУ радянського зразка на Слава Україні та Героям слава, повідомляє Укрінформ.

– Президент України доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому, – сказав міністр оборони Степан Полторак.

Він додав, що раніше зареєстрований законопроект з цього приводу “сирий”.

За словами Полторака, під час військового параду в День Незалежності у Києві 24 серпня як військове вітання використовуватиметься Слава Україні та Героям слава.

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До слова, у зоні операції об’єднаних сил перевірили готовність підрозділів армійської авіації.

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