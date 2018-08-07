Стан Сенцова погіршується – адвокат

У незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. У політв’язня дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.
Про це повідомив Громадському адвокат Дмитро Дінзе.
За його словами, в Олега Сенцова зараз погано з серцем, його двічі намагалися вмовити виїхати у лікарню.
Також йому стало зле через те, що в Лабитнангі стало дуже тепло, а в нього нині погана переносимість спеки.
Олег відчуває слабкість в усьому тілі.
Попри це, адвокат запевнив, що Сенцов не планує припиняти голодування.
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Крім того, Сенцов проти переведення його у цивільну лікарню Лабитнангі, оскільки “завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, і, ймовірніше за все, може лише нашкодити йому”.
Також він проти переведення в лікарню деінде, “оскільки просто не витримає етапування і може померти”.
Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 86-й день. Факти ICTV дізналися, до чого може призвести продовження голодування і як у різних країнах впливали на подібні протести.
Фото: УНІАН