Суд відновив Бочковського на посаді глави ДСНС

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.

Відтак апеляційна скарга Кабміну не була задоволена, повідомляє Громадське.

За словами адвокатів Бочковського, він може вийти на роботу або ввечері 7 серпня або 8-го вранці.

Суд постановив, що Сергію Бочковському повинні компенсувати всю його зарплатню за період із березня 2015 року, тобто понад 500 тис. грн.

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Сам Бочковський заявив, що всі, хто причетний до його справи, повинні нести відповідальність.

Суддя повідомив, що рішення можна оскаржити.

Нагадаємо, керівника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримали у прямому ефірі на засіданні уряду 25 березня 2015 року.

Тоді повідомлялося, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

Фото: Олександр Синиця/УНІАН