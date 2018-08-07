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Цілі у морі та на суходолі знищено. Авіація у зоні ООС – у бойовій готовності

У зоні операції об’єднаних сил перевірили готовність підрозділів армійської авіації.

За наказом командувача об’єднаних сил Сергія Наєва у зоні ООС перевірили готовність підрозділів армійської авіації, успішно здійснили ураження по цілях на суші і на морі, повідомляє прес-центр ООС.

– За наказом командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва була перевірена готовність підрозділів армійської авіації. 6 серпня льотним екіпажам і передовим авіаційним навідникам були визначені завдання у встановленні тимчасових показників на максимальних швидкостях вийти в зазначений район на узбережжі Азовського моря і здійснити ураження по цілях на суші і на морі, – йдеться у повідомленні.

Перевірка підтвердила, що передові авіаційні наводчики вміло навели вертольоти армійської авіації на певні цілі і вразили об’єкти.

 

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До слова, у Лисичанську затримали двох чоловіків і жінку, які підозрюються у вбивстві 39-річного учасника ООС, який приїхав відвідати батьків.

Відео: прес-центр ООС

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