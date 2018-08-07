У метро Києва хочуть показувати час до прибуття наступного поїзда

Київрада запропонувала встановити в метрополітені табло зворотнього відліку часу до прибуття поїзда на станцію.
Відповідний проект був зареєстрований 3 серпня на сайті КМДА.
Спеціальне табло може з’явитися в метро Києва до кінця 2019 року.
Саме тоді з’явиться інформаційна система, яка дозволити бачити час до прибуття наступного поїзда.
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Нагадаємо, подібна петиція з’явилася на сайті КМДА ще в 2015 році та зібрала необхідну кількість голосів.
Однак тоді від ідеї відмовилися і назвали проект занадто витратним.
До речі, Міністерство регіонального розвитку планує розглянути пропозицію щодо проектування громадських туалетів у метро.
Фото: Київметрополітен