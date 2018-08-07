ЗСУ незабаром можуть отримати від Канади великокаліберні снайперські гвинтівки.
Про це повідомляє видання Міноборони Народна армія.
Йдеться про великокаліберну модель PGW LRT-3 калібру 12,7 мм, патрон.50 BMG, яка перебуває на озброєнні армії Канади.
– Цю гвинтівку використовують як високоточну бойову зброю для успішного розв’язання завдань на далеких дистанціях. Максимальна ефективна дальність стрільби цієї гвинтівки становить 1800 метрів, – йдеться у повідомленні.
Фото: 93zj.blogspot.com
Фото: 93zj.blogspot.com
Фото: 93zj.blogspot.com
Українська армія отримає канадські снайперські гвинтівки PGW LRT-3 / 3 фотографии
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До слова, нещодавно уряд Канади ухвалив рішення про надання Україні $50 млн протягом п’ятьох наступних років.
Фото: na.mil.gov.ua, 93zj.blogspot.com
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