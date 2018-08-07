В Україні заборонили вилов раків: причина і дати (ІНФОГРАФІКА)

Для збереження популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов цих річкових мешканців.

Заборони тимчасові і в різних областях будуть діяти у різні проміжки часу, що залежить від погодних умов, повідомляє Мінагрополітики.

Водночас у відомстві нагадали, що на вилов раків в Україні є кілька постійних заборон, порушення яких загрожує штрафами.

Зокрема, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Також забороняється їх вилов у темну пору доби із застосуванням підсвічування.

За перевищення добової норми вилову раків передбачено штраф від 340 до 680 грн.

Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожний екземпляр.

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До слова, нагадаємо найкращі місця у Києві, де дозволена риболовля, і за яку не потрібно платити.

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