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В Україні зростуть тарифи на електроенергію – рішення НКРЕКП

В Україні схвалили рішення підвищити середньорічні тарифи компанії-оператора системи Укренерго на передачу електроенергії.

Електроенергія

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг вирішила схвалити підвищення середньорічних тарифів на передачу електроенергії по мережах компанії-оператора Укренерго, повідомляє прес-служба НКРЕКП.

Ціни підвищать на 1,5% і введуть у 2018 році. Причиною зростання тарифів стало збільшення витрат на зарплату.

Також повідомляється, що 1 жовтня 2018 року тариф на транспортування електроенергії буде збільшено на 5,2% (5,4 копійки за кВт-годину).

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До слова, Укртелеком звернувся до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з проханням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада.

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