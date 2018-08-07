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Вперше в історії України! В Одесі суд заарештував шкуродера

Співробітники Київського відділу поліції Одеси вперше в історії України оголосили громадянину про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

В Одесі засудили шкуродера

Про це повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

– Сьогодні вперше в історії України Київський відділ поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області оголосив громадянину підозру за скоєння злочину передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) та звернувся з клопотанням про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Київський суд Одеси щойно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

Це дійсно перший випадок притягнення до відповідальності особи за такий злочин, із чим вас, колеги, суспільство та зоозахисники, і вітаю, – написав він.

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Форостяк підкреслив, що це стало можливим також завдяки активній позиції зоозахисників і їхній співпраці з правоохоронними органами, послідовній позиції Київського відділу поліції та місцевої прокуратури.

Нагадаємо, наприкінці весни – на початку літа стало відомо про те, що в Одесі сім’я жорстоко знущалася над тваринами.

Чоловік і жінка брали собак і котів нібито “в добрі руки”, а потім вбивали їх – викидали з балкона, топили та завдавали колото-різані рани.

Фото: Ruslan Forostyak/Facebook

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