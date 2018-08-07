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Вивіз сміття в Києві стане окремою послугою – тарифи (ІНФОГРАФІКА)

Новий тариф за вивіз сміття буде розраховуватись на кількість зареєстрованих людей в помешканні, а не на кількість квадратних метрів.

В середньому тариф становитиме 20-25 гривень за місяць на особу, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає УНН.

Тариф буде розраховуватись за такою формулою: середня річна норма на особу множиться на тариф підприємства-перевізника та ділиться на 12 місяців. Середня річна норма відходів на одну особу на рік становить 1,93 куб.м для будинків зі сміттєпроводами, 2,15 куб.м для будинків без сміттєпроводів та 1,39 куб.м для гуртожитків. Основний вивіз сміття в Києві здійснює КП Київкомунсервіс, тариф якого становить 20-25 гривень на особу.

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Пантелєєв зазначив, що інформація про кількість проживаючих в квартирі не завжди відповідає дійсності. Він закликав киян написати відповідні заяви, якщо ця цифра відрізняється від офіційних даних.

До слова, Укртелеком звернувся до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з проханням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада.

Фото: dreamstime.

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