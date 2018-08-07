Замах на Гандзюк: поліція показала другого підозрюваного

Поліція опублікувала фотографію другого підозрюваного у нападі з кислотою на активістку Катерину Гандзюк.

Національна поліція України опублікувала фотографію другого підозрюваного у нападі з кислотою на співробітницю Херсонської міської ради та активістку Катерину Гандзюк.

За версією слідства цей громадянин має причетність до замаху на вбивство активістки.

– Хочу, щоби нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення, – сказав голова Нацполіції Сергій Князєв.

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До слова, херсонський міський суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у замаху на вбивство радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк у вигляді тримання під вартою.

Фото: прес-служба Нацполіції