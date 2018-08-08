740 тис. грн за просування у Facebook – тендер Укрзалізниці на Prozorro

Укрзалізниця уклала контракт із підприємцем Романом Русановим на ведення сторінки компанії у Facebook.
Сума контракту з SMM-ком – майже 740 тис. грн, повідомляється на сайті державних закупівель Prozorro.
Договір підписаний 19 червня 2018 року і буде діяти до 31 грудня.
При цьому варто відзначити, що початкова сума контракту становить 653 тис. грн, ще 87 тис. грн SMM-щик разово отримає, якщо йому вдасться збільшити підписників Укрзалізниці у Facebook до 78 тис.
Втім, підприємцю доведеться поділитися, наприклад, з дизайнерами, які будуть розробляти макети (195 тис. грн), ще майже 129 тис. грн повинен віддати за виготовлення відео та майже 140 тис. грн – за ілюстрування сторінки Укрзалізниці.
У підсумку – гонорар SMM-ника за роботу складе 190 тисяч.
Фото: скрін договору з Prozorro
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Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.