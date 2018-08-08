Альона Дегрік розповіла, як підключити та убезпечити платежі в Instagram

Для того, щоб здійснювати платежі в Instagram, українцям необхідно буде відкривати віртуальні інтернет-карти.

Про це у своєму блозі In fintech we trust написала засновник і генеральний директор ФК Леогеймінг Пей (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

– У тестовому режимі опція прив’язки банківської карти була додана Instagram в червні – але тільки для деяких ТОП-акаунтів США і Великої Британії. А кілька днів тому вона з’явилася у всіх – досить лише зайти в налаштування і обрати пункт платежі в меню. Після цього вам буде потрібно перейти в розділ профіль і почати додавання карти. Однак, зараз Instagram ще не приймає звичайні картки українських банків, повідомляючи про помилку. А ось спеціально відкриті віртуальні інтернет-карти можуть бути прив’язані без проблем, – написала вона.

Дегрік також наголосила, що Instagram поки не дав достатньо інформації про безпеку транзакцій у соціальній мережі.

– Про захист цих транзакцій наразі не можна сказати нічого конкретного – можна лише припускати, що заходи безпеки в одному з найбільш популярних мобільних додатків планети будуть досить серйозними. Убезпечити свій акаунт від шахрайських операцій можна самостійно – наприклад, якщо зловмисник вкрав ваш гаджет. Для цього передбачений спеціальний PIN-код, який буде необхідно вводити при кожній операції. Для його встановлення потрібно просто зайти у підрозділ безпека раніше відвіданого розділу оплат, – наголосила Дегрік.

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Експерт також вважає, що поява функції онлайн-платежів в Instagram пожвавить ринок цифрового рітейлу.

– По-перше, виділятиметься більше бюджетів на рекламу в Instagram – для того, щоб успішно використовувати новий формат взаємодії зі споживачем. По-друге, використовуватимуться більш нативні формати постів, в яких прямий продаж стане, скоріше, грубою помилкою, ніж ефективною наполегливістю маркетолога. Потрібно все більше підлаштовуватися під поняття емоційної покупки, викликати відповідну емпатію у потенційного клієнта, а не просто рахувати кліки та переадресації, – вважає Альона Дегрік.

До слова, тепер інтернет-банкінг Приват24 зможуть використовувати клієнти будь-яких інших банків і в усьому світі.