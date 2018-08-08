Без вугілля й газу. Міста Донеччини переходять на електроопалення

14 міст Донецької області змінять схему обігріву будинків, припинивши використання газу й вугілля.

У масштабній нараді щодо переходу міст Донецької області на опалення за допомогою електричної енергії взяли участь мери 14 міст і глави 7 районних адміністрацій, повідомляють Донецькі електромережі.

Низка міст вже розпочала перехід від моделі опалення будинків за допомогою вугілля й газу на модель із залученням трансформаторних потужностей.

Масовий перехід на даному етапі ускладнюють відсутність вільних потужностей на підстанціях місцевих енергокомпаній.

Підприємства обленерго потребують переобладнання і додаткового фінансування для переходу.

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Мери міст вирішили звернутися до уряду з проханням виділити фінансування для реалізації проекту переходу на електроопалення.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві опинився під загрозою зриву через зміну теплопостачальника, а також борги, які накопичив колишній постачальник.

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