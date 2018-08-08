Бренд Корвалол належить ПАТ Фармак – директор з маркетингу компанії

На українському фармацевтичному ринку існують проблеми із захистом прав інтелектуальної власності.

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна заявила директор з маркетингу та продажу ПАТ Фармак Сусана Халілова.

– Так, у нас є така проблема, наприклад, щодо Корвалолу, – зазначає Халілова. – Корвалол – це бренд, який Фармак розвивав з 60-х років минулого століття, формував у споживача асоціацію. Корвалол – це не назва молекули, це назва бренду, але сьогодні на ринку є ще один Корвалол від іншої компанії. У нашому розумінні – це поза законом.

Використання назви своїх брендів іншими компаніями ПАТ Фармак розглядає як порушення не тільки інтелектуальних, але і майнових прав.

– Ми виводимо близько 20 препаратів в рік, це генерики. І ми розуміємо, що таке розвиток бренду. Будувати свій бренд на основі чужого в рази дешевше і легше, адже у споживача вже є чітка асоціація з молекулою. Крім того, споживач не завжди розуміє різницю між продуктами, технологіями виробництва, якістю сировини, рівнем контролю якості, – заявляє Халілова.

Фармацевтичні компанії, які працюють на українському ринку, повинні поважати інтелектуальну власність конкурентів і не використовувати її в своїх цілях, говорить директор з маркетингу та продажу ПАТ Фармак.

– Ніхто не говорить про те, що не можна проводити корвалол як лікарський засіб, але називати його потрібно інакше, тому що таким брендом володіє саме Фармак. Не можу сказати, скільки зараз компаній виробляє подібний продукт з іншою назвою, але ми стикаємося з “Корвалолом” конкурента, і хотілося б, щоб всі учасники ринку розуміли, що це порушення закону. Виводити на ринок продукт з добре відомою назвою набагато легше, навіть якщо вставити в бренд назву своєї компанії, адже споживачі не дуже розуміють різницю, – підкреслює Халілова.

Тим часом, ПАТ Фармак продовжує інвестувати значні кошти в створення, просування і захист своїх брендів, зазначає Халілова.

– З юридичної точки зору є формулювання: “добре відома торгова марка”. З точки зору маркетингу – є поняття бренду. Це те, у що компанія вкладає гроші і що є її активами. Для фармринку це особливо актуально, адже ми працюємо на ринку як генерична компанія. Після того, як на оригінальну молекулу закінчується патент, з’являється багато охочих виробляти генерики, і кожна генерична компанія відповідно створює свій бренд. У будь-якому генеричному бізнесі бренд – це маркетингові активності, які спрямовані на впізнаваність бренду. Ми прагнемо до того, щоб у споживача була чітка асоціація з Фармаком, – підсумувала Халілова.

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Нагадаємо, історично назва Корвалол, який випускається з 1960 року, належить саме компанії Фармак. Корвалол був створений Київським хіміко-фармацевтичним заводом імені Ломоносова, чиїм правонаступником є ​​ПАТ Фармак.

В Україні право використання назви Корвалол захищено з 1993 року. А в 2004-му – позначення Корвалол вже було визнано добре відомим саме щодо ПАТ Фармак. У 2017-му році це рішення було підтверджено Апеляційною палатою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Проте, конкуренти ПАТ Фармак не залишають спроб випускати свої ліки також під назвою Корвалол. Фармацевтична фірма Дарниця в 2004-му році випустила свій седативний препарат під назвою Корвалол-Новий-Дарниця. Але згодом була змушена перейменувати його в Дарвілол, оскільки торговий знак Корвалол належав ПАТ Фармак. Але вже в 2005-му компанія Дарниця зареєструвала свій препарат Корвалол-Дарниця®, і з тих пір реалізує його разом з препаратом Корвалол CORVALOLUM ПАТ Фармак.

В даний час порушення інтелектуальних прав в відношенні позначення Корвалол CORVALOLUM розглядається в українських судах.