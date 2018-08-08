Де і в якій валюті вигідно зберігати гроші: поради НБУ

Найбільше українці зберігають свої заощадження на депозитних рахунках, проте за дохідністю облігації внутрішньої державної позики вигідніші.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє Нацбанк України.

– Наразі є декілька форм, в яких можна утримувати заощадження. Найбільш класичний – це депозит. Депозитам українці віддають найбільшу перевагу. Обсяг депозитів в банківській системі на 1 серпня становив 458 млрд грн. Більше 50% зберігається саме в гривні, відповідно, трохи менше в іноземній валюті, – розповів банкір.

При цьому, за його словами, вдалою альтернативою депозиту є купівля облігацій внутрішньої державної позики Мінфіну – у гривні або у валюті.

Ще один варіант – отримати електронну ліцензію НБУ:

– Тобто фізична особа може отримати електронну ліцензію і інвестувати кошти за кордон або в певну пенсійну схему, або на власний рахунок, або інвестувати в нерухомість – це вже на власний вибір.

Лепушинський також зауважив, що гривневі ОВДП сьогодні є достатньо привабливими, адже ставки по облігаціях наразі є значно вищі, ніж по депозитах.

– Крім того, доходи від зберігання коштів на депозитах обкладаються податком на доходи фізосіб (18%) та військовим збором (1,5%), тоді як доходи від інвестування в ОВДП – лише військовим збором, – пояснив він.

Банкір відзначив, що різниця у дохідності відчутна. Наприклад, по 3-місячному депозиту ставка в банку буде 14%. Мінус податок – буде приблизно 11,3%. По ОВДП ставка наразі 18%.

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До речі, українська гривня стала лідером зростання у рейтингу Bloomberg пострадянських валют.

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