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Денісова готова негайно вилетіти до РФ і обговорити будь-які умови обміну Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова готова негайно вилетіти в Росію, щоб побачитися з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим. Також вона хоче обговорити будь-які умови обміну, щоб врятувати його.

Про це вона повідомила у Facebook.

– 87-й день голодування Олега Сенцова. Ситуація з станом його здоров’я за інформацією Наталії Каплан — катастрофічна. Домовленості між президентами України і Росії про моє відвідування українських політв’язнів не виконані Російською Федерацією. Спростувати або підтвердити інформацію, надану РФ про “відносно стабільний” стан Олега неможливо, — написала вона.

Вона підкреслила, що ініціативи про розблокування процесу обміну гальмуються Росією.

Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову і голову Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова обговорити будь-які умови обміну, щоб врятувати Сенцова.

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Також вона підкреслила, що готова негайно вилетіти до Росії, щоб відвідати його.

– Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якомога швидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу. Закликаю всіх небайдужих долучитися і не допустити смерті Олега Сенцова! — додала Денісова.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа сестрі Наталії Каплан, в якому йдеться, що “кінець близький”.

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