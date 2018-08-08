Катастрофічно погано, кінець близький! Лист Сенцова до сестри

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав листа сестрі Наталії Каплан, в якому йдеться, що “кінець близький”.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

– Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! – пише Каплан.

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За словами Сенцова, зараз він в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається.

– Каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв у реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж у тюремній. Це Росія, дитинко… і я взагалі не уявляю, що можна зробити і як його витягти… все дуже погано, – резюмувала Каплан.

До слова, 4 серпня у Москві пройшли дві акції на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.