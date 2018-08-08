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На Кримському мосту в Москві з’явився величезний плакат Сенцова

На Кримському мосту в центрі Москви з’явився величезний банер із зображенням Олега Сенцова та вимогою звільнити політв’язнів у Росії.

Плакат Олега Сенцова в Москві

Фото опублікувала у Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.

– Сьогодні рано-вранці на Кримському мосту в Москві з’явився ось такий банер.

І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей, – написала вона.

Читайте: Стан Сенцова погіршується – адвокат

До слова, 4 серпня у Москві пройшли дві акції на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Фото: Victoria Ivleva/Facebook

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