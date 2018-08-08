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Наша Ряба обійшла у світовому рейтингу якості компанії зі США, Китаю та Австралії

Мережа інвесторів FAIRR підготувала світовий рейтинг найбільших в світі постачальників м’ясних і рибних продуктів. Згідно з дослідженням, “високим ризиком” відзначені 60% компаній вартістю $152 мільярдів.

У так званий чорний список потрапили гіганти харчової промисловості з Мексики, США, Росії, Китаю, Японії, Сінгапуру, Франції та Австралії, передає Капітал.

Наприклад, “високий ризик” присвоєно постачальникам McDonalds і KFC, включаючи китайську фірму Fujian Sunner і індійську фірму Venky’s. Sanderson Farms, третій за величиною виробник птиці в США, також отримав рейтинг нижнього рівня.

Єдина українська компанія, яка удостоїлася уваги міжнародних експертів – це Миронівський хлібопродукт – найбільший виробник і експортер м’яса птиці. При цьому, вітчизняному виробникові вдалося уникнути негативних оцінок експертів і обійти в рейтингу американських, китайських, французьких і японських конкурентів, опинившись в одному рейтингу з бразильськими компаніями – BRF SA і JBS S.A., шведської Scandi Standard AB, китайської WH Group Ltd і іншими.

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Нагадаємо, до недавнього часу бразильські компанії були прямими конкурентами МХП на світових ринках, проте позиції України суттєво покращилися, після того як ЄС заборонив ввезення бразильської курятини і перейшов на українську.

В цілому ж Україна сьогодні входить в топ-10 найбільших постачальників м’яса птиці в світі. Цього року свої ринки України відкрили Марокко, Гана і Китай.

Продукція МХП проходить регулярні перевірки з боку Єврокомісії. Останній аудит проводився навесні цього року, в висновках європейців вказано відповідність продукції світовим стандартам.

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