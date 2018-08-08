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Отруєння шаурмою в Києві: постачальнику м’яса загрожує до 6 років в’язниці

Курятину для шаурми, якою масового отруїлися в Києві, привозили від одного виробника з Житомирської області.

Про це  повідомив начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан, передає  Радіо НВ.

За його словами, постачальнику загрожує штраф або позбавлення волі на шість років. Покарання має визначити суд.

Читайте: Харчові отруєння в Україні: як уникнути кишкових інфекцій

Рубан також підтвердив інформацію про те, що збудником інфекції стала сальмонела – фахівці отримали результати аналізів зі складів, де зберігали неякісну курятину.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб.

Фото: dreamstime

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