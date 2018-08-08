По всьому Херсону стоїть сильний сморід – причина

Через відходи, які вивезли на поле неподалік Херсона, у повітрі міста фіксується сморід.

В усіх районах Херсона стоїть сильний сморід, що викликаний відходами птахівництва, які вивезли на поле неподалік міста, повідомляє Укрінформ.

– 7 серпня 2018 року отримано численні скарги громадян з усіх районів Херсона на сморід у повітрі. Оперативною групою ГУ ДСНС попередньо виявлено джерело забруднення у вигляді вивезених на поле відходів птахівництва за межами об’їзної дороги в районі села Музиківка Білозерського району. Відходи вивантажено на полі на площі довжиною майже кілометр. А вітер, що дме саме звідти у напрямку Херсона, приносить сморід у місто, – розповіли в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації міста.

Наразі не встановлено звідки саме з’явилися ці відходи.

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До слова, у Львові 240 кв. м. території парку Снопківський перетворили на сміттєзвалище.