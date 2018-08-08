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Порошенко переговорив з держсекретарем США – основні тези

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Політики обговорювали агресію Росії, миротворців і вимоги МВФ.

Сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, в тому числі з урахуванням останніх контактів між главами двох держав, повідомляє прес-служба президента України.

Петро Порошенко подякував Майку Помпео за історичну декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. У цьому зв’язку було наголошено на пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму.

Політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом.

Спроби російської сторони нагнітати ситуацію і надалі отримуватимуть адекватну відповідь і збільшуватимуть ціну триваючої агресії.

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Співрозмовники обговорили важливість скоординованих дій у рамках просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з поверненням контролю над неконтрольованою ділянкою кордону України з Росією.

– Маємо посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, зокрема  Олега Сенцова, який голодує уже 86 день», – наголосив Петро Порошенко.

Сторони підтвердили рішучу позицію Києва та Вашингтону щодо існуючих безпекових викликів внаслідок реалізації проекту Північний потік – 2.

Також обговорили актуальні питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США, зокрема у сфері безпеки і оборони, а також підтримку прогресу нашої держави на шляху реформ, у тому числі у рамках розвитку співробітництва з МВФ.

Нагадаємо, на що націлені нові санкції США проти РФ.

Фото: Denisismagilov/Dreamstime

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