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Проїзд не для людей зі слабкими нервами. У Кременчуці маршрутки їздять з відчиненими дверима

У Кременчуці зафіксували, як маршрутне таксі їхало з відчиненими дверима.

У Кременчуці зафіксували маршрутку №28, яка їхала з відчиненими дверима, повідомляє Кременчуцька газета з посиланням на жительку міста Марину Мельничук.

Таким чином водій рятувався від спеки.

– Вибір між спекою та безпекою. Маршрут 28, – написала Мельничук.

Читайте: Як не страждати від спеки в авто влітку

До слова, за даними Гідрометцентру на українців чекає ще до півтора місяця літньої погоди.

Фото: Кременчуцька газета

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