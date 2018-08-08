Проїзд не для людей зі слабкими нервами. У Кременчуці маршрутки їздять з відчиненими дверима

У Кременчуці зафіксували, як маршрутне таксі їхало з відчиненими дверима.
У Кременчуці зафіксували маршрутку №28, яка їхала з відчиненими дверима, повідомляє Кременчуцька газета з посиланням на жительку міста Марину Мельничук.
Таким чином водій рятувався від спеки.
– Вибір між спекою та безпекою. Маршрут 28, – написала Мельничук.
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До слова, за даними Гідрометцентру на українців чекає ще до півтора місяця літньої погоди.
Фото: Кременчуцька газета
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