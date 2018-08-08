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Смертельна гра Момо в Україні: встановлено справжній номер куратора

Нова суїцидальна гра для підлітків Момо вже дісталася до України. У мережі з’явився скріншот із номером телефону куратора смертельної гри.

Смартфон

Видання Вести опублікувало скріншот із номером телефону куратора смертельної гри Момо. Номер – одинадцятизначний із кодом Японії (+81).

Спочатку Момо надсилає повідомлення з текстом Як справи? Потім звучить дзвінок. У слухавці чути шурхіт, шипіння і скрегіт.

При спробі передзвонити, куратор Момо не взяв слухавку.

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Раніше ЗМІ стало відомо про нову смертельну гру для підлітків під назвою Момо. Вона працює в основному в месенджері WhatsАрp.

Мета гри Момо – довести гравця до суїциду. При цьому відзначається схожість гри з Синім китом – на психіку дітей впливають приблизно однаковими прийомами.

Поки відомо про один випадок смерті дитини в Аргентині. 12-річна дівчинка наклала на себе руки на задньому дворі будинку, після того, як кілька днів гралася з куратором.

Українські правоохоронці про гру вже знають. Поки жодної заяви від постраждалих до них не надходило.

До слова, взимку в Україну з РФ прийшла нова суїцидальна гра Новий шлях. Учасників змушували робити поріз на тілі, надсилаючи фото, або зробити спробу суїциду.

Фото: Pixabaу, Вести

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