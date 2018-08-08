Спека в Україні посилиться – дата

З понеділка, 13 серпня, в Україні очікується значне підвищення температури.
Про це попереджає у Facebook синоптик Наталя Діденко.
– В Україні з найближчого понеділка передбачається посилення спеки, – пише вона.
За її словами, сьогодні і завтра через антициклон Johannes у більшості областей переважатиме суха погода.
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– Температура повітря також поки що чудова, +24 +28 градусів, на Закарпатті +28 +32 градуси, на півдні України та в східних областях +26 +30 градусів, – прогнозує Діденко.
Вона також сказала, що у Києві, завтра, 9 серпня, очікується суха тепла погода, протягом дня близько +28.
Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.
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