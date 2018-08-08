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Спостерігачі  ОБСЄ помітили 24 російських танки на Донбасі

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що 6 серпня помітили 24 танки типу Т-72 російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19.30 6 серпня до 19.30 7 серпня, опублікованому на сайті ОБСЄ, передає УНІАН.

СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

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– 6 серпня за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив 14 танків (Т-72) поблизу населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) та 10 танків (Т-72) біля населеного пункту Покровка (36 км на схід від Донецька), – йдеться у звіті.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер вважає, що Росія блокує моніторингову місію ОБСЄ, щоб приховати гуманітарну і економічну катастрофу на Донбасі.

Фото: dreamstime.

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