Ситуація на Донбасі: трьох окупантів знищено, дев’ятеро дістали поранення

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається цілком контрольованою. За даними розвідки трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення.

Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння, повідомляє прес-служба ООС.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

Нагадаємо, що РФ приховує на Донбасі.