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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Тариф на газ в Україні може зрости вдвічі - для кого і причина/

Тариф на газ в Україні може зрости вдвічі – для кого і причина

Кабмін планує підвищення норм споживання газу для домогосподарств, не оснащених лічильниками, що призведе до значного зростання тарифів для цих споживачів.

Газ

Про це йдеться у проекті постанови Міненерговугілля, повідомляє 112 Україна.

Зокрема, у документі пропонується ввести різні тарифи в залежності від сезону:

– у весняно-літній період підвищення вартості газу складе 75,76%;

– на період опалювального сезону – на 166,67%.

Якщо документ ухвалять, споживачеві, який не встановив лічильник газу, доведеться платити 9,5 грн за кубометр влітку і 14,4 грн – взимку (зараз 5,4 грн).

У серпні 2017 року Кабмін знизив на 25% норми використання газу домогосподарствам без лічильників. Однак, як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, ці норми нижчі фактичного обсягу споживання, через що оператори газорозподільних мереж зазнають збитків.

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До речі, за прогнозами експертів, з жовтня 2018 року ціна на газ може вирости на 73%.

Фото: pixabay.com

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