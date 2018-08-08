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В Україні запустять новий швидкісний потяг – маршрут

В Укрзалізниці планують запустити новий швидкісний електропоїзд між Львовом та Ужгородом.

Укрзалізниця зараз проводить експериментальні рейси, за результатами яких, незабаром буде курсувати новий потяг, повідомляє прес-служба підприємства.

В ніч з 7 на 8 серпня відбулася експериментальна поїздка двухсистемного швидкісного електропоїзда ЕКр1 Тарпан виробництва ПАТ Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) на ділянці Львів – Лавочне – Мукачево – Ужгород.

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– За попередніми результатами експериментальних рейсів, серйозних зауважень до інфраструктури на цій ділянці не виявлено, рухомий склад подолав маршрут за графіком і зі встановленими швидкостями, – заявили в Укрзалізниці.

Швидкісний поїзд запустять після остаточного аналізу всіх показників.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця запровадить єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.

Фото: Укрзалізниця

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