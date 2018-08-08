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В Україні значно здорожчає хліб – коли і на скільки

В Україні здорожчає хліб до 30%. Експерт розповів, скільки коштуватиме хліб восени 2018 року і чого чекати українцям.

Керівники великих компаній заздалегідь попередили – вже восени 2018 року ціни на хліб поб’ють нові рекорди.

Очікується, що середня вартість звичного українського батона складе близько 15 грн за буханець.

– Хліб підніметься в ціні у найближчі два тижні. Мінімальне здорожчання буде на 25-30%. Проблема поганого врожаю – загальносвітова. Погодні умови в Україні були складними, експортні ціни зросли. Якщо взяти східну Україну, то урожай був маленьким, західна частина країни ж постраждала від рясного дощу, – пояснює у коментарі Обозревателю директор компанії Агро-Центр Дмитро Соломчук.

Крім того, як показує статистика, українці стали менше їсти звичайного хліба.

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Нові види хлібобулочних виробів поступово витісняють звичний батон.

Крім того, здорожчання хліба буде викликане дорогим борошном.

– Борошно за 2 тижні подорожчало, було 6,20 грн, а зараз 7.50 грн. Найближчим часом може ще подорожчати, деякі виробники називають цифру 9.90 грн за кілограм, – сказав аграрій.

– Найдешевший соціальний хліб коштуватиме 9.50 – 10 грн. На 3-4 грн в середньому підніметься вартість звичайного хліба… Аграріям буде важко в цій божевільній конкуренції, багато хто не витримає. Або перейдуть на модні виробництва хліба, де покупцям не важлива ціна, або буде конкуренція з маленьким прибутком,- додає Соломчук.

Нагадаємо, зливи пошкодили зернові в Україні.

ФотоNathan Dumlao/Unsplash

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