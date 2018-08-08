Василь Веселий передав гроші на фізичну реабілітацію учасника АТО

Допомога учасникам АТО – одна з важливих місій соціально відповідального бізнесу. Меценат Василь Веселий передав кошти на піврічний курс реабілітації бійця Дмитра Корнієнка, який у 2016 році отримав закриту спинномозкову травму.

Бізнесмен Василь Веселий регулярно займається волонтерською діяльністю, допомагаючи і тим бійцям, які знаходяться на лінії фронту, захищаючи державну цілісність України, й тим, кого вже демобілізовано. Фінансування реабілітації Дмитра Корнієнка, бійця 12-го батальйону територіальної оборони м. Києва, стало ще одним кроком підтримки героїв, які, ризикуючи власним життям, пішли до лав ЗСУ у найскладніший час для країни.

Дмитро брав участь в АТО від самого початку: у 2014 році він уже пішов на фронт. Закриту спинномозкову травму отримав через два роки, після того залишився інвалідом, оскільки ноги зовсім перестали функціонувати, рухливість рук також була втрачена, виявились проблеми з функціонуванням тазових органів. Попереду чекало довготривале лікування й реабілітаційний період.

За той час, що минув, Дмитро показав значний прогрес у лікуванні, завдяки щоденній наполегливій праці вдалося досягти значних результатів. Вже краще працюють руки та спина, почався процес відновлення рухомості ніг. Щоб боєць знов ходив, ці заняття мають тривати безперервно.

На найближчі півроку проблема Дмитра вирішена: бізнесмен Василь Веселий надав кошти, необхідні для оплати повного курсу лікування. Він зазначив:

– Допомагати бійцям АТО – це обов’язок усіх, хто має на це можливість. Адже ці герої ціною життя виборюють мирне небо над нашими головами, дають можливість нам, бізнесменам, розбудовувати країну у той час, як агресор намагається зробити все для занепаду української економіки. Я бачу своє завдання в тому, щоб допомагати пораненим бійцям у лікуванні, а потім і у соціалізації, поверненні до повсякденного життя. Щиро радію успіхам Дмитра і бажаю йому міцного здоров’я та найскорішого одужання!

Бізнесмен Василь Веселий регулярно допомагає українським бійцям. Цього року він надав фінансування на придбання звукової апаратури та ремонт КрАЗу для Запорізької 55 окремої артитерійної бригади.