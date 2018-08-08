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Вночі вулицями Києва проїхав літак

На Повітрофлотському проспекті у Києві вночі перевозили літак.

Відео очевидців опублікував Київ Оперативний.

Відомо, що це пасажирський літак АН-24, який став музейним експонатом.

Його транспортували з Києва у Віту Поштову (село на Київщині).

Робили це за допомогою спеціального тягача.

Протягом усього шляху транспортування супроводжували кілька поліцейських патрулів.

Читайте: Повітряні сили отримають близько 30 модернізованих бойових літаків

Внимание автомобилисты!Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать.Видео: Serenkij

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Нагадаємо, Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан.

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