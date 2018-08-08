Вночі вулицями Києва проїхав літак

На Повітрофлотському проспекті у Києві вночі перевозили літак.
Відео очевидців опублікував Київ Оперативний.
Відомо, що це пасажирський літак АН-24, який став музейним експонатом.
Його транспортували з Києва у Віту Поштову (село на Київщині).
Робили це за допомогою спеціального тягача.
Протягом усього шляху транспортування супроводжували кілька поліцейських патрулів.
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Внимание автомобилисты!Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать.Видео: Serenkij
Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.
Нагадаємо, Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан.
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