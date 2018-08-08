Як в Україні оформити субсидію на фактичних мешканців

Українцям дозволено оформлювати субсидію з урахуванням людей, які фактично проживають в квартирі.

Українці можуть оформити субсидію тільки з урахуванням тих людей, які фактично проживають у приміщенні, повідомляє Урядовий портал у Facebook.

– Уряд надає можливість отримати субсидію, враховуючи лише кількість фактично проживаючих людей в помешканні, – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати таку субсидію необхідно:

вказати в декларації тих родичів, які зареєстровані, але не проживають разом;

надати документ, що підтверджує їхнє проживання за іншою адресою;

пройти перевірку Управління соцзахисту, під час якої будуть засвідчені умови проживання.

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До слова, у випадку підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.

Відео: Урядовий портал