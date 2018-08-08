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Як в Україні оформити субсидію на фактичних мешканців

Українцям дозволено оформлювати субсидію з урахуванням людей, які фактично проживають в квартирі.

Заява на субсидію

Українці можуть оформити субсидію тільки з урахуванням тих людей, які фактично проживають у приміщенні, повідомляє Урядовий портал у Facebook.

Уряд надає можливість отримати субсидію, враховуючи лише кількість фактично проживаючих людей в помешканні, – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати таку субсидію необхідно:

  • вказати в декларації тих родичів, які зареєстровані, але не проживають разом;
  • надати документ, що підтверджує їхнє проживання за іншою адресою;
  • пройти перевірку Управління соцзахисту, під час якої будуть засвідчені умови проживання.

Читайте: Монетизація субсидій: коли і як проходитиме

До слова, у випадку підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.

Відео: Урядовий портал

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