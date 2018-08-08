Як в Україні оформити субсидію на фактичних мешканців

Українцям дозволено оформлювати субсидію з урахуванням людей, які фактично проживають в квартирі.
Українці можуть оформити субсидію тільки з урахуванням тих людей, які фактично проживають у приміщенні, повідомляє Урядовий портал у Facebook.
– Уряд надає можливість отримати субсидію, враховуючи лише кількість фактично проживаючих людей в помешканні, – йдеться у повідомленні.
Для того, щоб отримати таку субсидію необхідно:
- вказати в декларації тих родичів, які зареєстровані, але не проживають разом;
- надати документ, що підтверджує їхнє проживання за іншою адресою;
- пройти перевірку Управління соцзахисту, під час якої будуть засвідчені умови проживання.
Читайте: Монетизація субсидій: коли і як проходитиме
До слова, у випадку підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.
Відео: Урядовий портал