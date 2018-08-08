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За нападом на Гандзюк стоять правоохоронці і сепаратистські організації – ГПУ

Кримінальну справу за фактом замаху на вбивство Катерини Гандзюк передано прокуратурою Херсонської області в Головне слідче управління СБУ.

Відповідну інформацію генпрокурор Юрій Луценко розмістив в коментарі до свого повідомлення від 3 серпня в Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

За фактом організації закінченого замаху на умисне вбивство з особливою жорстокістю Гандзюк, що вчинене на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів, за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в південному регіоні країни.

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Нагадаємо, у  Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. За даними правоохоронців, на Катерину напали о 8 ранку. Злочинець плеснув концентрованою сірчаною кислотою та втік.

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