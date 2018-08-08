Загроза моментального загострення лишається – генерал дав прогноз щодо планів РФ

Росія усвідомила, що військовим способом намагатися завоювати Україну обійдеться дуже дорого і загрожує великими іміджевими втратами. Агресор, швидше за все, обере план політичного впливу.

Про це заявив в інтерв’ю Фактам екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

– На мою думку, Росія не піде зараз на масштабне загострення. Їй вигідніше проплатити свого кандидата у президенти, ніж знову влаштовувати масову бійку. Але загроза моментального загострення залишається завжди. Там десятки тисяч бойовиків і фактично відкритий кордон, – вважає Романенко.

За його словами, війна на Донбасі обходиться зараз Росії в €1 млрд на рік. Спонсорство проросійських сил в Україні об’єктивно коштуватиме дешевше.

Кінцева мета Володимира Путіна на даному етапі – поява на Банковій проросійського президента і захід у Верховну Раду лояльно налаштованих до РФ депутатів.

– Ми вже бачимо ознаки активізації якоїсь 5-ї колони: висувають свої кандидатури відверто проросійські політики, з’являються цілі об’єднання, – вважає Романенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко обговорив з держсекретарем США Майком Помпео агресію Росії і миротворців на Донбасі.

Фото: Romanenko Igor