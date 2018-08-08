PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Загроза моментального загострення лишається - генерал дав прогноз щодо планів РФ/

Загроза моментального загострення лишається – генерал дав прогноз щодо планів РФ

Росія усвідомила, що військовим способом намагатися завоювати Україну обійдеться дуже дорого і загрожує великими іміджевими втратами. Агресор, швидше за все, обере план політичного впливу.

Про це заявив в інтерв’ю Фактам екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

– На мою думку, Росія не піде зараз на масштабне загострення. Їй вигідніше проплатити свого кандидата у президенти, ніж знову влаштовувати масову бійку. Але загроза моментального загострення залишається завжди. Там десятки тисяч бойовиків і фактично відкритий кордон, – вважає Романенко.

За його словами, війна на Донбасі обходиться зараз Росії в €1 млрд на рік. Спонсорство проросійських сил в Україні об’єктивно коштуватиме дешевше.

Читайте: Блокування місії ОБСЄ. Що РФ приховує на Донбасі

Кінцева мета Володимира Путіна на даному етапі – поява на Банковій проросійського президента і захід у Верховну Раду лояльно налаштованих до РФ депутатів.

– Ми вже бачимо ознаки активізації якоїсь 5-ї колони: висувають свої кандидатури відверто проросійські політики, з’являються цілі об’єднання, – вважає Романенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко обговорив з держсекретарем США Майком Помпео агресію Росії і миротворців на Донбасі.

ФотоRomanenko Igor

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Ситуація на Донбасі: трьох окупантів знищено, дев’ятеро дістали поранень
Порошенко переговорив з держсекретарем США – основні тези
Життя у Криму: прослуховування, нові дороги та дорогий алкоголь
Король нетрів. У РФ бізнесмен прилетів на вертольоті додому “на обід”
Ми вбивці! Новий постер Карткового будинку з Кремлем у крові
Затримання мафіозі
В Іспанії затримали впливового російського мафіозі
Ліхтар
З червоною стрічкою і матами: у РФ урочисто відкрили ліхтар
Великий терор: в Україні вшановують пам’ять жертв
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка