Здорова нація в Україні: що це і як до цього прийти

Сьогодні все більшу популярність у суспільстві набуває прагнення до здорового способу життя. Його активно пропагують в популярних виданнях, на телебаченні та в повсякденному житті кожної людини. Однак прагнення і пропаганда не завжди означає дію.

Дорослій людині не так просто змусити себе відмовитися від усталеного стилю життя. Для цього необхідно не тільки бажання, але і величезна сила волі.

Здоров’я нації давно є пріоритетним завданням уряду на ряду з економікою і міжнародними відносинами.

В Україні з метою підтримки і підвищення здоров’я населення була створена програма Доступні ліки, проект з впровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну та медична реформа. Але це все вже наслідки, а як вберегтися, якщо ти відчуваєш себе здоровим?

Про те, що таке здорова нація і як домогтися того, щоб Україна була країною зі здоровим населенням, Фактам ICTV розповів депутат Київської обласної ради, голова громадської організації Прагнення і учасник проекту Нові Лідери Олег Іваненко.

– Здоров’я громадян необхідно розглядати як соціальну та економічну категорію. Існує безпосередній зв’язок стану здоров’я суспільства з ефективністю праці і зростанням витрат на його охорону і підтримку. Адже індикатор здоров’я, в кінцевому рахунку, відображає ступінь соціально-політичної комфортності, а значить і успішності України, – сказав він.

За даними Державної служби статистики України, народжуваність населення майже вдвічі менша, ніж смертність. З січня по квітень 2018 року на 100 померлих припадало 54 новонароджених. Це скоротило чисельність населення України на 85,7 тисяч осіб. Виглядає ситуація не особливо здорово.

– Здорова нація виглядає здоровою. Це означає, що середня тривалість життя, наприклад, у японців в районі 88 років. В Україні 58-62 років. Здорова нація виглядає нацією яка в рейтингу питущих націй займає навіть не середнє місце. Здорова нація це там, де кількість серцево-судинних захворювань, смертність від них, не найперша в світі, як у нас. Ми займаємо одну з лідируючих позицій, – сказав він.

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За словами нашого співрозмовника, панацея є, і назва їй – спорт і освіта. Заняття спортом вигідніше, ніж час, надалі витрачений на хвороби, і ресурси, витрачені на ліки.

– Треба почати з того, щоб поселити в свою свідомість думку, що піднявшись вранці, ти повинен почати його не з сніданку. Ранок ти повинен почати з пробіжки, не фізичної вправи якоїсь, зарядки або гімнастики. Що таке пробіжка? Це підйом вранці, ритуал одягання спортивної форми, вихід на вулицю і свіже повітря, це кілька кіл по стадіону, це миттєве звільнення від нічного сну і концентрація думок і уваги на дні, який буде попереду. Це норма, якою має керуватися кожна людина в державі, яку ми хочемо називати здоровою, – сказав Іваненко.

Але, як кажуть, не пробіжкою єдиною… Для зміцнення здоров’я необхідно додати спорт протягом дня і правильне харчування.

– Потрібно робити максимальні зусилля над собою для того, щоб харчуватися збалансовано і правильно. Чому американська нація в процентному співвідношенні майже 90% страждає ожирінням? Фастфуди. Справа держави створювати умови для можливості здорового харчування. Чому фастфуди? Швидко і дешево. Умови для того, щоб людина харчувалася швидко, дешево і здорово – теж можливі, – додав Іваненко.

На думку співрозмовника, вибрати здоров’я допоможе література, яка зможе бути непоганою їжею для роздумів про спосіб життя і виробити здоровий дух.

Освіта людини у цій галузі має починатися з дошкільного віку і не припиняється ніколи.

– Це завдання у тому числі і державних інституцій. У тому числі в шкільних програмах, шкільних викладаннях повинні з’явитися години, коли дітям будуть показувати приклади. Найкраще виховання – це виховання на прикладах. Прикладах тих людей, спортсменів, людей з досягненнями, спортивними і не тільки, які будуть читати відкриті уроки, в тому числі і по здоровому способу життя, і по свідомості, по впевненості в собі, реалізації своїх життєвих можливостей. Того, чого зараз в школах не робиться. В школах не вчать честі, гідності. В школах не викладають формулу успіху. Всі ці дефініції дуже гармонійно вписуються в розуміння здорового способу життя та духовного виховання і спортивного. Одне з найважливіших завдань інституцій – створювати умови для занять спортом, фізичного виховання, секції, спортивні гуртки. Важливою умовою для здоров’я нації є виступ на великих спортивних змаганнях. Чим більше людей залучено в спорт, тим вище загальні показники, – сказав Іваненко.

Також державні інституції можуть перейти і до конкретних дій, наприклад, зробити так, щоб людина, яка не курить, могла отримувати безкоштовну страховку. А курець – навпаки. Людина, яка займається спортом і знаходиться на контролі у свого сімейного лікаря має отримувати преференції у разі серйозного захворювання і необхідності дорогої операції.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, тривалість життя на 60% визначається способом життя. Решта припадає на незалежні від людини фактори – спадковість, екологію та медицину. Тому для коригування способу життя потрібно підійти з усією серйозністю.

Досвід багатьох країн показує, що ситуацію із збільшенням смертності можна вирішити двома способами.

Формування здорового способу життя

Рання діагностика захворювань та факторів ризику їх розвитку з метою своєчасної корекції (регулярні огляди у лікаря).

Виходячи з цих пунктів, можна зробити висновок, що профілактика захворювань виглядає більш реалістично. Прагнення до формування здорового способу життя, безумовно, повинне бути, але не у всіх є фінансова можливість регулярно ходити в спортзал з тренером і купувати органічні продукти. Але можна до нього наблизитися. Як?

Не ставте перед собою грандіозні цілі, а дійте потроху і кожного дня.

Спосіб життя залежить від особистого вибору людини. Це повинен бути зважений підхід і перший крок до бажання поліпшити здоров’я: правильно харчуватися, помірно займатися фізичними навантаженнями, обмежити вживання алкоголю, перейти на менш шкідливі альтернативи сигарет. Як відомо, щоб виробити звичку, необхідний 21 день. За цей час людина звикає, а через якийсь період часу вона може спробувати відмовитися від неї зовсім.

Різко переходити на ЗСЖ – шкідливо. У світі існує поняття Harm reduction (зменшення шкоди). Це означає поступовий (без фанатизму) перехід до правильного способу життя.

Саме такий спосіб допоможе організму уникнути стресу й уникнути “рецидиву”.