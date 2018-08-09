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Активний, ходить – свіжі фото Сенцова з колонії

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова опублікувала фото українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова, зроблені у колонії Білий ведмідь у Лабитнангі на 88-й день голодування.

– Тільки-но від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивиться телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються як він витримує, стан його задовільний. На моє запитання, чи можу я оприлюднити фото, мені відповіли, коли питали про дозвіл зробити фото, Олег розуміє, що люди хвилюються про нього. Ці три фото Олега Сенцова я щойно отримала, — написала Денісова.

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Активний, ходить – свіжі фото Сенцова з колонії / 3 фотографии

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Раніше Людмила Денісова заявила, що готова негайно вилетіти в Росію, щоб побачитися з Олегом Сенцовим.

Також омбудсмен хоче обговорити будь-які умови обміну, щоб врятувати його.

Сьогодні 88й день – як Олег Сенцов голодує у російській колонії. Він вимагає звільнення усіх українських політичних бранців у Росії.

Фото: Людмила Денісова

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