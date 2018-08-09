Бойовики обстріляли авто військових під Золотим: 1 загиблий, 4 поранених

Вчора ввечері під Золотим з протитанкового ракетного комплексу був підбитий автомобіль українських військовослужбовців. У результаті один боєць загинув, ще четверо – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

– Звістка про наші втрати серед військовослужбовців під Золотим стало черговим підтвердженням факту, що війна триває, а ворог не збирається припиняти спроб до ескалації конфлікту. Разом з усією Луганщиною висловлюю щирі слова співчуття рідним і близьким загиблого захисника України і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим бійцям, – говорить голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

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Нагадаємо, що минулої доби бойовики обстріляли позиції військових ЗСУ на Донбасі 44 рази, в тому числі двічі з важкого озброєння. Один захисник загинув, трьох поранено.