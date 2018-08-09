PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Дощі та посилення спеки: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)/

Дощі та посилення спеки: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У вихідні, 11-12 серпня, буде сухо та спекотно скрізь, окрім заходу України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 11 серпня, дощі з грозами очікуються у західних областях. Тут буде доволі прохолодно – не вище +27.

У північних та східних областях – до 28 градусів тепла.

Найтепліше – до +30 – у центрі та на півдні країни.

У Києві без опадів, вночі 15-17, а вдень 27-29 вище нуля.

Читайте: Через спеку Європу накрила овочева криза

У неділю, 12 серпня, дощі на заході не припиняться, температура повітря у цих регіонах також не зміниться.

Невелике похолодання, на один-два градуси, можливе на півночі, у центрі та на сході.

І лише на півдні України спека посилиться – до +32.

У столиці сухо, вночі 16-18, вдень 28-30 градусів.

Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка