Дощі та посилення спеки: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У вихідні, 11-12 серпня, буде сухо та спекотно скрізь, окрім заходу України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 11 серпня, дощі з грозами очікуються у західних областях. Тут буде доволі прохолодно – не вище +27.

У північних та східних областях – до 28 градусів тепла.

Найтепліше – до +30 – у центрі та на півдні країни.

У Києві без опадів, вночі 15-17, а вдень 27-29 вище нуля.

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У неділю, 12 серпня, дощі на заході не припиняться, температура повітря у цих регіонах також не зміниться.

Невелике похолодання, на один-два градуси, можливе на півночі, у центрі та на сході.

І лише на півдні України спека посилиться – до +32.

У столиці сухо, вночі 16-18, вдень 28-30 градусів.

Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.