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Хотіли годувати насильно! У Сенцова затяжний 3 криз

Політв’язень, український режисер Олег Сенцов переживає третій криз, він не має наміру відмовлятися від голодування та погодився на відеозйомку в колонії з боку громадської спостережної комісії.

– Розмовляла я з адвокатом Олега Дмитром Дінзе, який сказав, що ситуація дуже погана. За його словами, у Сенцова наразі третій затяжний криз. Двічі його хотіли відправити до лікарні, де мали намір підключити до медичної апаратури та почати примусове годування. Останній раз, коли його вивозили до міської лікарні Лабитнангі, лікарі хотіли прикувати його до ліжка та розпочати насильницьке годування. Як повідомив Дмитро Дінзе, Олег заявив, що припиняти голодування не планує, – написала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Сенцов п’є мінімальну кількість медичної суміші та воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються. Його вага знизилася до 70 кг.

Раніше Факти ICTV писали, що Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням організувати перевезення Олега Сенцова до московської лікарні, аби врятувати йому життя.

Фото: wikipedia

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