Іловайський котел: ООН задокументувала факти тортур і вбивств

Під час подій під Іловайськом у серпні 2014 року всі сторони конфлікту допускали серйозні порушення прав людини.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), передає Інтерфакс-Україна.

– Випадки, задокументовані і проаналізовані УВКПЛ у цьому звіті, свідчать про те, що під час бойових дій під Іловайськом усі сторони конфлікту здійснювали серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, а деякі з порушень, можливо, є військовими злочинами, – наголошується у документі.

При цьому владі України рекомендується продовжити процес ратифікації Римського статуту та внесення змін до Кримінального кодексу, які дозволять здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні.

Глава Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіона Фрейзер в ході презентації доповіді повідомила також, що всі факти вбивства цивільних і полонених, а також тортури і нелюдські умови утримання під час Іловайського котла задокументувала УВКПЛ ООН.

– На основі узгоджених повідомлень ми встановили факти вбивств і тортур цивільних осіб і осіб hors de combat, але це не мало масового або системного характеру, – розповіла вона.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року під Іловайськом у Донецькій області, за офіційними даними, загинули 366 українських військовослужбовців, ще 429 отримали поранення.

14 серпня 2017 року Україна передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про зібрані докази скоєння військових злочинів підрозділами ЗС РФ під Іловайськом для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.