Клопотання матері Сенцова передали в комісію з питань помилування

Адвокат передав клопотання про помилування від матері Олега Сенцова до комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу.

Про це сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила Громадському.

За її словами, спочатку клопотання про помилування Сенцова направили до приймальні адміністрації президента РФ, але там так і не відповіли, хоча обіцяли розглянути його.

Каплан висловила сумніви щодо ймовірності звільнення Олега.

– Я не можу сказати, що це прискорить процес звільнення, тому що на попереднє (Звернення. – Ред.) вони взагалі ніяк не відреагували, – зауважила вона.

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Разом із тим, Каплан наголосила, що стан Сенцова дуже поганий і його треба негайно звільняти.

За словами сестри, Олег зараз у такому стані, що за ним потрібно відправляти медичний літак.

Раніше Людмила Денісова заявила, що готова негайно вилетіти в Росію, щоб побачитися з Олегом Сенцовим. Також омбудсмен хоче обговорити будь-які умови обміну, щоб врятувати його.

Фото: Save Oleg Sentsov