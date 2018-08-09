Контроль систем WiM посилять конфіскацією машин за перевантаження – екс-чиновник МІУ

В Україні перезріло питання прийняття закону про конфіскацію машин за перевищення вагових нормативів. Паралельно з впровадженням систем WiM (Weight-in-Motion) Верховна Рада до кінця року повинна прийняти законопроект про підвищення штрафів за перевантаження в 10 разів і конфіскацію машин за повторне порушення.

Про це заявив колишній начальник Департаменту автотранспорту Мінінфраструктури України Роман Хміль. За його словами, 90% доріг в Україні систематично знищуються вантажним транспортом і навіть найсучасніші дорожні ремонти без жорстокої системи контролю вагових норм – марна трата коштів.

– Одна вантажівка заподіює шкоду дорозі, як 1000 легкових автомобілів. У нас два ворога доріг – вантажівки і дощ взимку. Особливо гостро ця проблема стоїть в південних регіонах і західних. В радіусі 300-500 кілометрів від морських портів аграрії возять свою продукцію вантажівками. Раніше возили залізницею, а сьогодні автотранспортом, оскільки, відсутній контроль на дорогах. Дороги знищуються за рік і аграрії вимагають відновити дороги за держрахунок. Але вони свідомо їх знищують, тому що їм вигідно економічно, – сказав Хміль.

Він зазначив, що комплекси WiM кардинально вирішують проблему з перевантаженням.

Однак, без публічності даних зважування – весь задум з їх масовим впровадженням в Україні приречена, вважає екс-чиновник. За його словами, система Укртрансбезпеки вкрай корумпована і єдиний спосіб вилікувати цю “хворобу”- через безперервний публічний онлайн-контроль за роботою мобільних і стаціонарних пунктів зважування.

– Водій вантажівки, зупиняючись, вкладає в документи 200, 500, 1000 грн і їде далі. Основна точка корупції – стаціонарні ваги. Якщо там поставити систему, яка буде вести трансляцію в Інтернет – все, що там відбувається, а також передавати дані зважування на сервер громадськості, щоб ця інформація публічно поширювалася, тільки тоді це буде незалежна система, – вважає Хміль.

За словами колишнього керівника Департаменту автотранспорту МІУ, в Україні систему контролю вагових норм гальмують на самому верху, оскільки законопроект про підвищення штрафів за перевантаження і конфіскацію машин подано давно, однак, депутати його ігнорують. За існуючим же механізмом в Україні збирається не більше 10% від виписаних інспекторами штрафів.

– В Європі мінімальний штраф – 5 тисяч євро за перше порушення і конфіскація машини за друге. У Німеччині – 10 тисяч євро мінімальний штраф. У Польщі – 1,5 тисячі, за друге – 5 тисяч, в третій раз – конфіскація. В Україні штраф виписують за пройдений маршрут. Довгі маршрути – рідкість і в основному штраф обмежується сумою в 500-700 євро, – розповів екс-чиновник.

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Він додав, що WiM вкрай ефективні, проте, в українських реаліях їх ефективність необхідно доповнити публічністю даних. У цьому питанні дії Мінінфраструктури можуть дійсно кардинально змінити ситуацію на українських дорогах.

Нагадаємо, Мінінфраструктури планує відкрити громадськості дані зважування систем WiM, які здатні транслюватимуть наживо інформацію по всьому трафіку. При цьому, WiM виділяють перевантажені машини із загального потоку, передаючи фото автомобіля на пункт контрольного зважування. До кінця року за кошти ЄБРР в Україні встановлять 6 перших конструкцій WiM на шести дорогах.