Лист матері Сенцова надійшов до адміністрації президента РФ

Лист матері незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова з проханням про помилування надійшов до адміністрації президента РФ, але реакції поки немає.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

– Я знаю, що це лист надходив у відповідний підрозділ адміністрації президента. Але поки я не готовий вам сказати про чку-небудь реакцію. Ви знаєте, що за процедурою помилування передбачено необхідний за законодавством набір дій. Більшого я сказати вам не можу, – сказав Пєсков.

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Раніше Людмила Денісова заявила, що готова негайно вилетіти в Росію, щоб побачитися з Олегом Сенцовим.

Також омбудсмен хоче обговорити будь-які умови обміну, щоб врятувати його.